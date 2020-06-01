Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kovid- 19 salgınının ekonomiye etkilerini bertaraf etmek için dört koldan mücadele ederken normalleşme süreci için yeni destek paketi bugün devreye giriyor. Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ürün paketinin ayrıntılarını ortak bültenle kamuoyuyla paylaşacak. Orta gelir grubu kira öder gibi ev sahibi olacak. Pakette, konut, otomobil, beyaz eşya, mobilya, tatil başta olmak üzere doğrudan vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler için düşük faizli, uzun vadeli krediler sağlanıyor.

ÜÇ AYAKLI PAKET

Koronavirüs salgını ile mücadele döneminde İstikrar Kalkanı Paketini devreye alarak 83 milyonu korumaya alan hükümet, yeni finans paketini de bugün yaşama geçiriyor. Kapsamı bir hayli geniş olan paket, "sosyal ihtiyaçlar, tatilseyahat, konut" olmak üzere üç ayaktan oluşuyor. Paket, ihtiyaç sahibi vatandaşa, emekli, çalışan ve orta gelir grubuna yönelik olacak. Kamu bankaları ile bir süre ödemesiz, sonra uygun taksitler halinde ödemeli bir kredi desteği planlanıyor.

YERLİ ÜRETİME DESTEK

Destek paketi ile vatandaşın ihtiyaçlarının yanı sıra yerli üretim yapan sektörler de desteklenecek. Türkiye'de üretilen otomobiller için kamu bankalarının geçtiğimiz aylarda yaptığı kampanyalar, daha uygun koşullarda yeniden hayata geçirilecek. Yine yerli üretim yapan beyaz eşya, elektronik ürünler, mobilya, motosiklet, ev tekstili, bisiklet, çeyiz gibi sektörler de listede yer alıyor.

Normalleşme sonrası emekliler, çalışanların tatil, seyahat giderlerinin ihtiyaca göre, uygun şartlarda karşılanması öngörülürken tatil kredileri sağlanacak. Turizm sektörünü de canlandıracak bu adıma firmaların da kampanyalarla omuz vermesi bekleniyor. Turizm sektörüne yönelik desteklerin, bankaların yanı sıra seyahat acenteleri ve tur şirketleri tarafından da uygulanabileceği belirtiliyor.

GERİ ÖDEMESİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, destek paketine ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamada "Sosyal ihtiyaç, finansman kredi destek paketleri olacak. Konut anlamında ülke tarihinin en uygun maliyetli, uzun vadeli, ödemesiz farklı paketlerimiz olacak. Turizme yönelik paketlerimiz olacak. Vergi, öteleme, kısmi çalışma gibi talepler oluyor. Bunlarla ilgili bazı adımlarımız olacak. Bu dinamik süreci hızlı şeklide yönetmemiz lazım" demişti.

606 BİN ESNAFA 15.3 MİLYAR KREDİ

Ticaret Bakanı Pekcan, normalleşme süreciyle birlikte bugünden itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin faaliyetlerine başlayacağını, 65 yaş üstü işletme sahibi esnaf ve sanatkârın işinin başına dönebileceğini anımsattı. Bakan Pekcan, Esnaf Destek Paketi kapsamında 606 binin üzerine esnafa 15 milyar 35 milyon lira tutarında kredi kullandırıldığını söyledi.

Pekcan, "Bu krediler, içinden geçtiğimiz bu zor dönemde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa nefes aldırdı. Halkbank tarafından Kovid-19 salgını nedeniyle ötelenen ya da yapılandırılan toplam kredi taksit tutarı 3.5 milyar lira, bu imkânlardan yararlanan esnaf ve sanatkâr sayısı da 374 bin 674 oldu" dedi. Kamu bankaları salgınla mücadele döneminde yüzde 0.49 faizli 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi planını devreye alarak binlerce vatandaşa nefes aldırdı. İhtiyaç kredisine başvuranların sayısı 6 milyon 300 bine ulaştı ve yaklaşık 37.5 milyar liralık kredi kullandırıldı.