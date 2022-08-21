Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detayları 13 Eylül'de açıklanacak - Son Dakika
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detayları 13 Eylül'de açıklanacak

21.08.2022 11:34
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detayları 13 Eylül'de açıklanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacağını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacağını bildirdi.

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

"Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadesini kullandı.

Sosyal Konut Projesinin detayları

Bakan Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi. Buna göre Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak.

Konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin yer alacağı projede, gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Evler, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemlerini içerecek şekilde inşa edilecek.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detayları 13 Eylül'de açıklanacak - Son Dakika

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