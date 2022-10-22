Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temel, salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor

Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını paylaştığı projeyle ilgili 14 Eylül'de başlayan başvurulara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 8 milyonu geçen başvurular için son tarih ise 31 Ekim olarak açıklandı.

"TARİHİ BİR GÜN YAŞAYACAĞIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 25 Ekim Salı günü projenin ilk temelinin atılacağı müjdesini verdi. Kurum'un paylaşımında, "25 Ekim'de TARİHÎ BİR GÜN yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızla İlk Evim İlk İş Yerim projemizde 17 ilimizde 5 BİN 615 konutun İLK TEMELLERİNİ ATIYORUZ. Tüm hemşehrilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım." ifadeleri yer aldı.

17 İLDE EŞ ZAMANLI TÖREN

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 ille eşzamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecek.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Talimatı verdim, yıl sonuna varmadan, hangi şehirde ne kadar yapıyoruz, ona göre bir taraftan temelleri atıp inşaatlara başlayacağız" ifadelerini kullandığı projede büyük gün yaklaşırken başvurular da bir yandan devam ediyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?