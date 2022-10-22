Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temel, salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temel, salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor

22.10.2022 11:16

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temel atmak için geri sayıma geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 25 Ekim Salı günü projenin temelinin atılacağını açıkladı.

Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını paylaştığı projeyle ilgili 14 Eylül'de başlayan başvurulara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 8 milyonu geçen başvurular için son tarih ise 31 Ekim olarak açıklandı.

"TARİHİ BİR GÜN YAŞAYACAĞIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 25 Ekim Salı günü projenin ilk temelinin atılacağı müjdesini verdi. Kurum'un paylaşımında, "25 Ekim'de TARİHÎ BİR GÜN yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızla İlk Evim İlk İş Yerim projemizde 17 ilimizde 5 BİN 615 konutun İLK TEMELLERİNİ ATIYORUZ. Tüm hemşehrilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım." ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü temeli atıyor

17 İLDE EŞ ZAMANLI TÖREN

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 ille eşzamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecek.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Talimatı verdim, yıl sonuna varmadan, hangi şehirde ne kadar yapıyoruz, ona göre bir taraftan temelleri atıp inşaatlara başlayacağız" ifadelerini kullandığı projede büyük gün yaklaşırken başvurular da bir yandan devam ediyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
  • Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
  • İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
  • Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
  • Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
  • Genç kategorisine 14091992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
  • Başvuru Bedeli: 500 TL.
YORUMLAR
500
Tuz Gölü'nde alınan tedbirlerle yavru flamingolar kurtuldu Tuz Gölü'nde alınan tedbirlerle yavru flamingolar kurtuldu İSTANBUL-BAKANI KURUM: ÇEVRE HABERLERİ NE KADAR ARTARSA BU KONUDA TOPLUMSAL FARKINDALIK VE HASSASİYET O KADAR ARTACAKTIR İSTANBUL-BAKANI KURUM: ÇEVRE HABERLERİ NE KADAR ARTARSA BU KONUDA TOPLUMSAL FARKINDALIK VE HASSASİYET O KADAR ARTACAKTIR

Sosyal Konut, Murat Kurum, Toki, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Emlak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temel, salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Yeni yılda işveren sigorta priminin yüzde 58 artması durumunda asgari ücretin 8 bin 690 TL olacağı tahmin ediliyor
12:04 Duy Beni dizisinin genç yıldızı Sümeyye Aydoğan, süper mini elbiseli pozuyla beğeni topladı
11:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahnede anonslarını yapan Orhan Karakurt danışman oldu, Erdoğan'a teşekkür etti
11:30 Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'da eğitim alan PKK'lı terörist, İstanbul'da yakalandı! Üzerinden PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın notları çıktı
11:13 Hazar Ergüçlü, savunmasında "Gülşen olmanın cezasını çekiyorum" diyen Gülşen'e destek oldu: Kendin olmanın hep bir cezası var burada
11:08 Mehmet Ali Çelebi'nin annesi, oğlunun AK Parti'ye katılmasını sevinçle karşıladı: Milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım
10:58 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temel, salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor
10:17 Elazığ'da hakkında kayıp ihbarı yapılan çocuk, evinde kulaklıkla uyurken bulundu
10:13 Samsun'da oto elektrikçisi, müşterisinin aracında tabancayla kafasından vurulmuş halde bulundu
09:24 Otobüsle minibüsün kaza yaptığı sırada yolcu koltuğunda oturan genç kız, camın yüzünde patlaması sonucu şok yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2022 13:03:26. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temel, salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement