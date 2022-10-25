Sosyal konutta ilk konutların temeli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor - Son Dakika
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Sosyal konutta ilk konutların temeli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor

25.10.2022 07:45
Sosyal konutta ilk konutların temeli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel bugün atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende 17 ile canlı bağlantı yapılacak. İnşa edilecek 250 bin konuttan 5 bin 615'i için çalışmalar başlayacak.

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Sosyal Konut, Toki, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Emlak Sosyal konutta ilk konutların temeli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal konutta ilk konutların temeli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor - Son Dakika
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