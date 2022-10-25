Sosyal konutta ilk konutların temeli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor
25.10.2022 07:45
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel bugün atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende 17 ile canlı bağlantı yapılacak. İnşa edilecek 250 bin konuttan 5 bin 615'i için çalışmalar başlayacak.
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25.10.2022 07:51:30. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal konutta ilk konutların temeli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor - Son Dakika