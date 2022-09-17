Sosyal konut başvurusu için e-Devlet'te uygulanan kimlik numarasının son rakamı sınırlaması pazartesi günü kaldırılacak - Son Dakika
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Sosyal konut başvurusu için e-Devlet'te uygulanan kimlik numarasının son rakamı sınırlaması pazartesi günü kaldırılacak

17.09.2022 09:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürürlüğe koyduğu cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişimi engellememesi için başvurular, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyordu. Bu sınırlama, 19 Eylül pazartesi gününden itibaren kaldırılacak. İşte detaylar...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı. Başvurular ayrıca projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden yapılmaya devam ediyor.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU YAPILIYORDU

Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "6" olanlar bugün, "8" olanlar ise pazar günü başvuru yapabilecek.

PAZARTESİ GÜNÜ KALDIRILIYOR

19 Eylül pazartesiden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek. Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.

KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
  • Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama,
  • İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),
  • Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,
  • Başvuruları yapacak vatandaşların; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,
  • Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sosyal konut başvurusu için e-Devlet'te uygulanan kimlik numarasının son rakamı sınırlaması pazartesi günü kaldırılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal konut başvurusu için e-Devlet'te uygulanan kimlik numarasının son rakamı sınırlaması pazartesi günü kaldırılacak - Son Dakika
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