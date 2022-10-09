TOKİ'den arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular başlıyor - Son Dakika
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TOKİ'den arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular başlıyor

09.10.2022 08:03

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular yarın başlayacak ve 7 Kasım'a kadar sürecek. 100 bin konut arsası için başvuranlardan o ilde ikamet etme ve 16 bin liranın altında aylık gelir şartı aranacak. Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak başvuruların bedeli 500 lira olarak belirlendi.

Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "İlk evim" ve "İlk Arsam" projesi hazırlandı. Vatandaşların böylece ucuz fiyata konut, arsa ve iş yeri sahibi olabilmesinin önü açıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 362 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Her haneden bir kişi ya konuta ya arsaya başvuru yapabilecek.

7 KASIM SON

Geçtiğimiz haftalarda başlayan sosyal konut başvuruları 31 Ekim'e kadar sürecek. "İlk Evim Arsa"ya başvurular ise yarın başlayacak ve 7 Kasım'a kadar sürecek. 100 bin konut arsası için başvuranlardan o ilde ikamet etme ve 16 bin liranın altında aylık gelir şartı aranacak. Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Başvuru bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.

ARSASI OLAN BAŞVURAMAYACAK

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Yoksul ve dar gelirli olmak,
  • Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,
  • Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.
TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları yarın başlıyor

İŞ YERİ BAŞVURUSU İÇİN 2 BİN TL İSTENİYOR

Yarın başvuruları başlayacak diğer bir proje de "İlk İşyerim". 7 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden 10 bin işyeri için başvurular alınacak. Başvurularda Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olma şartları aranacak. İlk İşyerim için ise başvuru bedeli 2 bin lira olacak.

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Sosyal Konut, Toki, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Emlak TOKİ'den arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular başlıyor - Son Dakika


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