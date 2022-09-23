TOKİ evlerine başvuran 4 milyon kişi bu sorunun cevabını bekliyordu! İşte evlerin iç tasarımı - Son Dakika
Üye Girişi

TOKİ evlerine başvuran 4 milyon kişi bu sorunun cevabını bekliyordu! İşte evlerin iç tasarımı

23.09.2022 11:38
TOKİ evlerine başvuran 4 milyon kişi bu sorunun cevabını bekliyordu! İşte evlerin iç tasarımı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde şu ana kadar yapılan başvurular 4 milyona merdiven dayarken, vatandaşlar evlerin içinin nasıl olacağını merak etmeye başlamıştı. İstanbul Esenler'de bir TOKİ dairesinin içi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. TOKİ'de son olarak CNN Türk tarafından evlerin içi görüntülendi.

500 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Proje kapsamında, 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak. Ayrıca, TOKİ tarafından elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 250 bin konut arsası sunulacak.

TEMELİ YILBAŞINDA ATILACAK

Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konutun temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak. Toplam 422 milyar liralık yatırımla gerçekleştirilecek proje kapsamında, 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik sağlanması, en az 100 bin yeni istihdam oluşturulması öngörülüyor.

EVLERİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

TOKİ konut projesinde merak edilen bir diğer detay ise evlerin içinin nasıl olduğu şeklindeydi. CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz, örnek evlere girerek dairelerin nasıl olacağını görüntüledi.

"3+1, TOPLAMDA 125 METRE KARE"

Evin için hakkındaki bilgiler şu şekilde: "Mutfak 14 metrekare. Tezgahlarda laminat parke kullanılmış. Fırın ve ocak için alan ayrılmış ve vatandaşların kendi özel tasarımları için de imkanlar bırakılmış. 3+1 toplamda 125 metrekarelik bir alan. Kapılar çelik, diyafon var. Camlar geniş, oldukça kullanışlı bir balkon mevcut. Çocuğu olan aileler için de demirler yüksek şekilde yapılacak.

İşte evden ilk görüntüler:

Türkiye bu detayı merak ediyor! İşte milyonlar beklediği TOKİ dairesinin iç kısmı
Türkiye bu detayı merak ediyor! İşte milyonlar beklediği TOKİ dairesinin iç kısmı
Türkiye bu detayı merak ediyor! İşte milyonlar beklediği TOKİ dairesinin iç kısmı
Türkiye bu detayı merak ediyor! İşte milyonlar beklediği TOKİ dairesinin iç kısmı
YORUMLAR
500
Kraliçe Elizabeth'e Türkiye ziyaretinde yemek yapan TAFED Başkanı Şef Açıköz Açıklaması Kraliçe Elizabeth'e Türkiye ziyaretinde yemek yapan TAFED Başkanı Şef Açıköz Açıklaması Büyükelçi Bodnar: Esir takası çok zor bir operasyondu Büyükelçi Bodnar: Esir takası çok zor bir operasyondu

Türkiye, Toki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ evlerine başvuran 4 milyon kişi bu sorunun cevabını bekliyordu! İşte evlerin iç tasarımı - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Stefan Kuntz'dan şaşırtan kadro değişikliği! A Milli Takım'da 4 yıldız futbolcuya forma verilmedi
11:37 Berisha taraftarı mest etti! 52 dakikada attığı gol sayısı ile Fenerbahçe'de kral olurdu
11:26 Selahattin Demirtaş cezaevinden afişi paylaştı! Emek ve Özgürlük İttifakı yarın kamuoyuna duyurulacak
11:22 Kılıçdaroğlu: Yılbaşından bu yana 75 milyar dolar daha buharlaştı, artık sormamız gereken soru 203 milyar dolar nerede ve kimlere verildi?
11:05 Dünyanın merakla beklediği sonuç! Ukrayna'da, Rus kontrolündeki 4 bölgede referandum başladı
10:55 Portekiz basınına konuşan Jorge Jesus, Fenerbahçe'de yaşadığı en büyük şaşkınlığı anlattı!
10:48 CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'li senatör Sanders ile görüşecek: Dünya hasta, şifaya ihtiyacı var, çok sayıdaki Bay Kemallerin bir araya gelmesi şart
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 987 lira seviyesinden işlem görüyor
10:27 Dolardan yeni rekor! 18,40 TL seviyesini geçti
10:11 MİT'ten başarılı operasyon! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 11:55:19. #1.12#
SON DAKİKA: TOKİ evlerine başvuran 4 milyon kişi bu sorunun cevabını bekliyordu! İşte evlerin iç tasarımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement