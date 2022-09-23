TOKİ evlerine başvuran 4 milyon kişi bu sorunun cevabını bekliyordu! İşte evlerin iç tasarımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. TOKİ'de son olarak CNN Türk tarafından evlerin içi görüntülendi.

500 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Proje kapsamında, 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak. Ayrıca, TOKİ tarafından elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 250 bin konut arsası sunulacak.

TEMELİ YILBAŞINDA ATILACAK

Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konutun temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak. Toplam 422 milyar liralık yatırımla gerçekleştirilecek proje kapsamında, 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik sağlanması, en az 100 bin yeni istihdam oluşturulması öngörülüyor.

EVLERİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

TOKİ konut projesinde merak edilen bir diğer detay ise evlerin içinin nasıl olduğu şeklindeydi. CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz, örnek evlere girerek dairelerin nasıl olacağını görüntüledi.

"3+1, TOPLAMDA 125 METRE KARE"

Evin için hakkındaki bilgiler şu şekilde: "Mutfak 14 metrekare. Tezgahlarda laminat parke kullanılmış. Fırın ve ocak için alan ayrılmış ve vatandaşların kendi özel tasarımları için de imkanlar bırakılmış. 3+1 toplamda 125 metrekarelik bir alan. Kapılar çelik, diyafon var. Camlar geniş, oldukça kullanışlı bir balkon mevcut. Çocuğu olan aileler için de demirler yüksek şekilde yapılacak.

İşte evden ilk görüntüler: