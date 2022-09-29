Bakan Kurum: Sosyal konut projesindeki taksit artışı yüzde 25'i geçmemelidir - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum: Sosyal konut projesindeki taksit artışı yüzde 25'i geçmemelidir

29.09.2022 09:47

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinde taksit artışları hakkında bilgi vererek, "Biz kirada bir düzenleme yaptık, kira artışı yüzde 25'i geçemez. Dolayısıyla konut kira artışı yüzde 25 ise bizim taksitlerimizdeki artış da yüzde 25'i geçmemelidir ve bir yıl içerisinde borçlu vatandaşlarımıza yüzde 25 artış yaptık." dedi.

Bakan Kurum, katılığı bir televizyon programında sosyal konut projesine yönelik önemli detaylar verdi. Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamındaki ilk temellerin17 ilde atılacağını anlattı. Kurum " Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta 5 bin konutun temelini atıyoruz." sözlerini kullandı.

5 MİLYON BAŞVURUNUN 1 MİLYON 714 BİNİ GENÇLERE AİT

Kurum, "Gençlerimizin bu projeye güvenini başvuruyla birlikte görüyoruz. 5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz. Bu önemli bir rakam." sözlerini kullandı.Bakan Kurum "Gençlerimize, '2 bin 280 liradan başlayan taksitle isterseniz ev alabilirsiniz.' diyoruz. Eğer 2 bin 280 lirayı ödeyemiyorsan arsaya başvurabilirsin. 1100 lira, 1200 lira taksitle 10 yıl faizsiz arsa taksiti. Yani bugün ne ödüyorsanız, 10 yıl aynı taksiti ödemeye devam edeceksiniz. Bu çerçevede gençlerimiz, kendi gelirlerine projede hangisi uyuyorsa ona başvurabilirler." ifadelerini kullandı.

TAKSİTLER YÜZDE 25'İ GEÇMEYECEK

Bir süredir projedeki taksitlerin artışlarında yaşanacak olan yükselmeler hakkındaki endişeler dile getiriliyordu. Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunun cevabı yaptıklarımızda aslında. Geçen sene memur maaşına yaklaşık yüzde 80 artış geldi. Biz TOKİ'den ev almış 1 milyon 170 bin vatandaşımıza dedik ki: 'Biz kirada bir düzenleme yaptık, kira artışı yüzde 25'i geçemez. Dolayısıyla konut kira artışı yüzde 25 ise bizim taksitlerimizdeki artış da yüzde 25'i geçmemelidir ve bir yıl içerisinde borçlu vatandaşlarımıza yüzde 25 artış yaptık." dedi.

YORUMLAR (3)
  • TARIK ERTEN: Sözleşme memur maaş katsayısına göre yapılacak. Fakat zammı %'i geçmeyecek şekilde olacak ne demek o zaman sözleşmeye en yüksek %'i geçmeyecektir şeklinde niye yazılmıyor. Bu su istimal edilebilir bir durum. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • mehmet uyar: Sayın bakanım hesap kolay 800 bın tl ev aldık 3000 odemesı var aylık % zam gelse taksıt 3750 tl olcak ana para borcumuz zamla bırlıkte 800 bınlıradan 1 mılyona cıkacak 6 ay sonra bır yuzde 25 daha taksıt 4500 anapara borcu 1150 tl ye cıkacak hıc eksılme yok vatandas bu yuzden bankadan kredı cekıp erken kapatıyor toki borcunu cunku borc hıc bıtmıyor Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
500
Yeni sosyal konut projesinin detayları bugün masaya yatırılacak! İşte konuşulacak maddeler Yeni sosyal konut projesinin detayları bugün masaya yatırılacak! İşte konuşulacak maddeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da arsa projesi sözleri: Kampanyada rakamı 1 milyona çıkarmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da arsa projesi sözleri: Kampanyada rakamı 1 milyona çıkarmak istiyoruz

Murat Kurum, Toki, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emlak Bakan Kurum: Sosyal konut projesindeki taksit artışı yüzde 25'i geçmemelidir - Son Dakika


Son Dakika
12:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un fiyatına ilişkin soruyu yanıtladı: Öyle ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum
11:29 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözdağı verdi: Gerekeni yapacağız
11:26 Bakan Nureddin Nebati'den ekonomi açıklaması: Yeni ekonomi modelini uygulamasaydık bir durgunlukla karşılaşacaktık
11:23 Enerji kriziyle burun buruna kalan Fransa'da Başbakan ve kabinesi, toplantıyı montlarını çıkarmadan yaptı!
11:23 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi gerginlik! Taraftarlar Vodafone Park önünde birbirlerine girdi
11:17 Gökhan Çıra, Diyarbekirspor başkanıyla yaşadıklarını anlattı: Zorla senet imzalattı, karısı yıllar sonra benimle çalışmak istedi
11:02 Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 979 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü kararı: Üç büyüklerin aralarında oynayacakları maçlarda misafir takım tribününe seyirci alınmayacak
10:55 Bahçeşehir'de öğrenci kavgası! Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar
10:56 Milli futbolcu Burak Yılmaz'dan bomba açıklamalar! Fatih Terim için söyledikleri çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 12:32:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum: Sosyal konut projesindeki taksit artışı yüzde 25'i geçmemelidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement