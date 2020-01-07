Cumhuriyet tarihinin en düşük faizi esnafa veriliyor - Son Dakika
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Cumhuriyet tarihinin en düşük faizi esnafa veriliyor

6 saat önce

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Cumhuriyet Tarihinde Esnaf ve Sanatkarın ilk defa yüzde 4.5 oranlarda kredi kullanabileceğini söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en düşük faizi esnafa veriliyor, System.String[]

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Cumhuriyet Tarihinde Esnaf ve Sanatkarın ilk defa yüzde 4.5 oranlarda kredi kullanabileceğini söyledi.


KESOB Başkanı Şevket Memiler, son iki ay içinde esnafa verilen kredi faiz oranlarının art arda önce yüzde 6'ya şimdi de Cumhuriyet tarihinde ilk defa yüzde 4,5 seviyesine düştüğünü belirterek, "Faizlerdeki indirimin bizim için de büyük sürpriz oldu. Kredilerin amacında kullanılması ve zamanında ödenmesi halinde, bugün ki faiz sistemi içerisinde bedava para denecek kadar aşağılara düştü" dedi.


Ekonomik ve döviz kurunda ki dalgalanmalardan dolayı 2019 yılı ortalarında faizlerin yüzde 8' e kadar yükseldiğini belirten Memiler, Hükümetin müdahaleleriyle önce yüzde 6' ya şimdi de hiç beklemediğimiz bir anda yüzde 4,5' e düşürüldüğünü ifade etti. Bundan önce yüzde 6 faiz oranı ile kredi kullanan esnaf ve sanatkarın bu indirimden yararlanamayacağını dile getiren Memiler, yüzde 4,5 faiz oranının yeni kredi kullanacak esnaflara uygulanacağını vurgulayarak, "Krediler amacında kullanılırsa zamanında ödenirse bugün ki faiz sistemi içerisinde can suyu olabilecek nitelikte bir para. Yeter ki esnaf arkadaşlarımız aldığı parayı amacında kullansın, zamanında ödesin. Amacında kullanılmayıp, zamanında ödemediği taktirde sıfır faizli kredi de versek bir gün onu ödemekte de sıkıntı çekecektir" şeklinde konuştu.


Esnafın geçtiği zorlu süreçte düşük maliyetli sıcak bir paranın kalkınmada önemli bir rol üstleneceğini vurgulayan Memiler, "Hiç beklemedikleri bir anda yapılan bu faiz indiriminden çok memnun olduklarını, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu oranlarda esnaf ve sanatkara kredi kullandıracaklarını belirterek, kredi faiz oranlarının düşürülmesinde emeği geçen bütün yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KİLİS

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
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