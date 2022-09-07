Ressam Bedri Baykam'ın annesi 94 yaşındaki Mutahhar Baykam, geçen pazartesi günü hayatını kaybetti. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın yüksek mühendis-mimarlarından olan Baykam için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Mutahhar Baykam'ın oğlu Bedri Baykam, kızı Hülya Aslantaş, gelini Sibel Baykam, damadı Cam Aslantaş ve torunu Suphi Baykam'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç , gazeteci Altan Öymen , Uğur Dündar 'ın da aralarında bulunduğu siyaset, iş, spor ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BEDRİ BAYKAM'IN ANNESİ MUTAHHAR BAYKAM TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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