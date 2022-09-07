BEDRİ BAYKAM'IN ANNESİ MUTAHHAR BAYKAM TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

BEDRİ BAYKAM'IN ANNESİ MUTAHHAR BAYKAM TOPRAĞA VERİLDİ

07.09.2022 15:16
BEDRİ BAYKAM'IN ANNESİ MUTAHHAR BAYKAM TOPRAĞA VERİLDİ

CUMHURİYET tarihinin ilk kadın yüksek mühendis-mimarlarından, ressam Bedri Baykam'ın annesi Mutahhar Baykam (94) son yolculuğuna uğurlandı.

CUMHURİYET tarihinin ilk kadın yüksek mühendis-mimarlarından, ressam Bedri Baykam'ın annesi Mutahhar Baykam (94) son yolculuğuna uğurlandı. Baykam, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ressam Bedri Baykam'ın annesi 94 yaşındaki Mutahhar Baykam, geçen pazartesi günü hayatını kaybetti. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın yüksek mühendis-mimarlarından olan Baykam için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Mutahhar Baykam'ın oğlu Bedri Baykam, kızı Hülya Aslantaş, gelini Sibel Baykam, damadı Cam Aslantaş ve torunu Suphi Baykam'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, gazeteci Altan Öymen, Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu siyaset, iş, spor ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Mutahhar Baykam'ın Fenerbahçe bayrağına sarılı tabutu omuzlar üstüne alınarak cenaze aracına konuldu. Baykam, Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.Ressam Bedri Baykam annesinin bir Cumhuriyet kadını olduğunu hatırlatarak, "Her ölüm erken ölümdür. 100'üncü yılını beraber kutlarız diye umuyordum, nasip olmadı. İnanılmaz Atatürkçü, aydın, sürekli gündemi takip eden, bilinci yerinde, bütün hatıraları yerinde mükemmel bir insandı. Türkiye'nin ilk yüksek mühendis, mimar kadınlarından biridir. Mimarlar Odası'nın bugün 70 bin civarında üyesi var; annem 575 numaralı üye. Yani Cumhuriyet'in ilk kuşağı. Nur içinde yatsın, benim için hayatımın en güzel günü. Annemin meziyetlerini anlatmaya devam etsem çok uzun sürer. Yarattığı boşluk büyük ama bıraktığı anılar ve güzellikler çok daha büyük." diye konuştu.

Görüntü dökümü: ------------------Tabuttan görüntüTabut başında dua edenlerBedri Baykam ve ailesinin taziyeleri kabulüBedri Baykam'la röportajUğur Dündar taziye Altan Öymen taziyeCanan Kaftancıoğlu taziyeAli Koç taziye Mehmet Sevigen taziyeSezgin Tanrıkulu taziye Ahmet San taziyeHelallik alınmasıCenaze namazının kılınmasıTabutun omuzlara alınarak cenaze aracına konulması

Cenaze aracının gidişi


YORUMLAR
500
Kazakistan bundan sonra 25 Ekim'de Cumhuriyet Günü'nü kutlayacak Kazakistan bundan sonra 25 Ekim'de Cumhuriyet Günü'nü kutlayacak
Kaynak: DHA

Bedri Baykam, Cumhuriyet, Ressam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEDRİ BAYKAM'IN ANNESİ MUTAHHAR BAYKAM TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
13:22 MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir
12:48 Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı
12:45 Bomba etkisi yaratacak iddia: Akşener 6'lı masaya "Yavaş'ı aday yapmazlarsa ben yapacağım" resti çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 15:52:42. #1.12#
SON DAKİKA: BEDRİ BAYKAM'IN ANNESİ MUTAHHAR BAYKAM TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement