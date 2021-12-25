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Cumhuriyet tarihinin tanığı köşk kültür sanata ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Cumhuriyet tarihinin tanığı köşk kültür sanata ev sahipliği yapacak

25.12.2021 11:00

Erken Cumhuriyet dönemi mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Renda Köşkü, sanat galerisi ve müze olarak hizmet vermeye başladı.

Erken Cumhuriyet dönemi mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Renda Köşkü, sanat galerisi ve müze olarak hizmet vermeye başladı.

Mimar Sait Bektimur tarafından 1925'te yapımı tamamlanan 2 katlı köşk, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunuyor ve birbirine komşu büyükelçilik yapıları arasında elçilik mülkiyetinde bulunmayan tek yapı olma özelliğini taşıyor.

Kütlesel, kübik biçimi ve dış cephe düzeniyle Cumhuriyet dönemi mimari tarzının tipik bir örneğini yansıtan köşk, kemerli pencereleri, saçakları ve asırlık ağaçlarla kaplı bahçesiyle misafirlerini 1920'lere götürüyor.

Bir dönem Çekoslovakya Büyükelçiliği olarak kullanılan bina, Osmanlı dönemi bürokratlarından, genç Türkiye'nin kuruluş yıllarında da valilik, milletvekilliği, maliye bakanlığı ve meclis başkanlığı yapan Abdülhalik Renda'nın 1946'da köşkü satın almasının ardından "Renda Köşkü" olarak anılmaya başlıyor.

Renda'nın, kullanma ve yararlanma hakkını kendinde tutarak, 1949'da Kızılay Derneğine bağışladığı yapı, ölümünden sonra uzun süre Türk Kızılayın yetkili kurullarının toplantı salonu olarak kullanıldı.

Köşkü başkentin kültür ve sanat dünyasına kazandırmak isteyen Türk Kızılay, Ankara Valiliği ile restorasyon protokolü yaptı. Anıtlar Kurulu ve ilgili diğer kurumlardan alınan izinlerin ardından başlayan restorasyon çalışmaları 2 yılda tamamlandı.

Cumhuriyet tarihine tanıklık yapan yapı, bu ay sanat galerisi ve müze olarak hizmet vermeye başladı.

Giriş katında sergi alanı yer alan binanın üst katı ise insani yardım hareketi ile Kızılayın tarihinin anlatıldığı mini müze olarak düzenlendi.

Bu kapsamda üst katta bulunan "Kızılhaç-Kızılay Hareketi" adlı odada geçmişten bugüne Kızılayın tarihi ve Kızılay-Kızılhaç iş birliği anlatılan resim ve objeler yer alıyor.

Kızılayın yardımlarıyla hayata tutunanların hikayelerine yer verilen "Hikaye Odası" ile "Mobil Çocuk Dostu Alan" maketinin sergilendiği "Kurumsal İyilik Odası" da yine üst katta bulunuyor.

İlk sergi "göç" temalı

"Kızılay Renda Sanat ve Kültür Merkezi" açılışını "93 Harbinden Bugüne Göç Hikayemiz" temalı fotoğraf sergisiyle yaptı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin katkılarıyla hazırlanan sergi, 15 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Göç teması kapsamında, yabancı uyruklu bir ailenin değer verdiği küçük şeyler ile fotoğraf serisinden oluşan "Nicole Tung Göçmen Aile" adlı çalışma ve Suriye'den göç eden bir ailenin eşyalarının yer aldığı "Göç Enstalasyonu" da izlenime sunuluyor.

Köşk, 2022'de çeşitli sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sosyal uyum faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.

Cumhuriyet tarihinin tanığı köşk kültür sanata ev sahipliği yapacak
Cumhuriyet tarihinin tanığı köşk kültür sanata ev sahipliği yapacak
Cumhuriyet tarihinin tanığı köşk kültür sanata ev sahipliği yapacak
Cumhuriyet tarihinin tanığı köşk kültür sanata ev sahipliği yapacak

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Cumhuriyet, Kızılay, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet tarihinin tanığı köşk kültür sanata ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin tanığı köşk kültür sanata ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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