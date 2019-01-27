Cumhuriyet Tarihinin Yeni Bir Rekoru Daha Kırıldı"

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Bakan Pekcan: 2018'de 3 Milyar 34 Milyon Liralık Kaçakçılık Olayı Ortaya Çıkarıldı

Kim Milyoner Olmak İster'de "Atatürk" Sorusuna İki Joker Kullanan Yarışmacı, Sosyal Medyada Gündem Oldu