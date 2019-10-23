Son Dakika Haberleri: "Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum" fotoğraf sergisi
Son Dakika Kültür Sanat 'Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum' fotoğraf sergisi

"Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum" fotoğraf sergisi

3 dakika önce

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum" fotoğraf sergisi açıldı.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum" fotoğraf sergisi açıldı.

Belediye Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergide, geçmiş yıllarda kentteki Cumhuriyet Bayramı törenlerinde çekilmiş 50 fotoğraf yer aldı.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına yaklaşılırken anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yüksel, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılının coşkuyla kutlandığını belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na da bütün kurum ve kuruluşlarla hazırlık yapıyoruz. Bu sergi de kutlama etkinliklerinden biri. Tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyorum." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ise Türkiye'nin bugünlere kolay gelmediğini, bunun yeni nesiller tarafından da bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan fotoğraf sergisi gezildi.

Sergi, 29 Ekim'e kadar açık kalacak.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakatta dikkat çeken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı detayı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı uyardı: İstanbul'a kasım ayında kar geliyor Çin'den Soçi mutabakatına ilk yorum: Faydalı olmasını umuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 17:03:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum" fotoğraf sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]