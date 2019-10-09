Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Tır'ı Arguvan'da
Son Dakika Güncel Cumhuriyet Tır'ı Arguvan'da

Cumhuriyet Tır'ı Arguvan'da

40 dakika önce

Cumhuriyet Tır'ının Arguvan'a gelerek ilgi gördüğü belirtildi.

Cumhuriyet Tır'ı Arguvan'da, System.String[]

Cumhuriyet Tır'ının Arguvan'a gelerek ilgi gördüğü belirtildi.


Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadeleyi başlatmasının 100. ve Atatürkçü Düşünce Derneğinin kuruluşunun 30. yıl dönümü nedeniyle hazırlanan "Cumhuriyet Tırı" Arguvan'da vatandaşların ilgisiyle karşılandı.


19 Mayis 1919 da Milli mücadelenin başladığı Samsun'dan Amasya, Erzurum ve Sivas'a uzanan mücadelenin 100 yıl anısına Atatürkçü Düşünce Derneğince yurt genelini kapsayan etkinlikler kapsamında 100 yılı tırı Malatya merkez de 3 gün, Hekimhan ve Arguvan'da birer gün olmak üzere ziyarette bulundu.


Arguvan belediye başkanı Mehmet Kızıltaş, yaptığı açıklamada, tırın Malatya'ya gelmesinin önemini anlatıp, " Katkılarını esirgemeyen Malatya AVM yöneticileri ile Malatya Atatürkçü Düşünce Dernegi Malatya Şubesine yöneticilerine teşekkür ederim" diyerek, özellikle gençlerin o yıllarda ne mücadeleler verilmiş, gözleri ile tırdaki sergiyi görmelerinin önemini vurguladı. - MALATYA

Malatya, Arguvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum
19 yaşındaki Tuğba'ya işkence yapan babası gözaltına alındı Organize suç örgütüne yönelik operasyonda cezaevi müdürü ve polis de gözaltına alındı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 15:58:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Tır'ı Arguvan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]