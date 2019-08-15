Cumhuriyet TIR'ı Hatay'da
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Cumhuriyet TIR'ı Hatay'daAtatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve 'Rotamız Atatürk' sloganı ile Türkiye'yi dolaşan Cumhuriyet Tırı Hatay'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:15 Kaynak: DHA
Cumhuriyet TIR'ı Hatay
'da Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve 'Rotamız Atatürk' sloganı ile Türkiye
'yi dolaşan Cumhuriyet Tırı Hatay'a geldi.
Milli mücadelenin 100'üncü yılı ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 30'uncu yılı münasebeti ile merkez Antakya
ilçesine ait 15 Temmuz Milli İrade parkına gelen TIR'ın açılışını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
gerçekleştirdi. Cumhuriyet Tırı Yollarda projesi ile hazırlanan tırda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün İstiklal Madalyası'ndan Nutuk'un ilk basımına kadar Atatürk'ü anlatan objeler sergileniyor.
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