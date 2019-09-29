Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet tırı Adıyaman'da
Son Dakika Güncel Haber

Cumhuriyet tırı Adıyaman'da

13 dakika önce

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmasının 100. yılı anısına hazırlanan Cumhuriyet tırı, Adıyaman'da konuşlandı.

Cumhuriyet tırı Adıyaman'da, System.String[]

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmasının 100. yılı anısına hazırlanan Cumhuriyet tırı, Adıyaman'da konuşlandı.


Atatürk Düşünce Derneği (ADD) tarafından hazırlanan Cumhuriyet tırı Adıyamanlı vatandaşlardan ilgi gördü. ADD Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Adıyaman'a getirilerek Adıyaman Valiliği yanına konuşlandırılan tırın içini dolaşan vatandaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmasının 100. yılı anısına yer alan eserleri hayranlıkla gezdi.


Stantlarda, Mustafa Kemal Atatürk hakkında yabancı ülkelerde basılan kitaplar, İstiklal madalyaları, üzerinde Osmanlıca yazılar bulunan Atatürk fotoğrafları, Atatürk'ün ölümünün ardından basılan gazeteler ve Cumhuriyet kadınlarının fotoğrafları yer aldı. - ADIYAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



39 yıl sonra belediyesi el değiştiren Kırşehir'de, şehir merkezi girişine dev Atatürk posteri asıldı
Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır Tunceli'de yapılan terör operasyonunda HDP'li eş başkanlar gözaltına alındı Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu gazetecilerden iddia: Depremde koğuş kapıları açılmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 13:37:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet tırı Adıyaman'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]