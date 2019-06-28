Son Dakika Haberleri: "Cumhuriyet Tırı" Akçakoca'da
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"Cumhuriyet Tırı" Akçakoca'da

45 dakika önce

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100 yılı nedeniyle Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi tarafından hazırlanan projeyle yola çıkan Cumhuriyet Tırı Akçakoca'ya geldi.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100 yılı nedeniyle Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi tarafından hazırlanan projeyle yola çıkan Cumhuriyet Tırı Akçakoca'ya geldi.
Cumhuriyet meydanında yer alan Tır içerisinde Atatürk, Cumhuriyet ve devrimlerle ilgili sergilerin, İstiklal Madalyası'ndan, 10.Yıl madalyası'na orijinal objelerin, Türkiye'de ve dünyada basılmış Atatürk'le ilgili yayınlardan oluşan basılı malzemeler ve panolar yer alıyor.
ADD Akçakoca Şube Başkanı Fatma Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, ADD Akçakoca Şubesi organizasyonundaki sergi tırının Akçakoca'ya geldiğini söyledi.
Eker, tüm misafirleri sergi tırına beklediklerini belirterek," Tır, Akçakoca meydanında 2 gün boyunca kalacak. Sergide Cumhuriyete gönül vermiş isimlerin fotoğrafları yer alıyor. Atatürk ile ilgili bir çok detaya da bu sergide yer veriliyor. 2 gün boyunca tüm Akçakocalıları bu sergiye bekliyoruz"dedi.
ADD Batı Karadeniz Bölge Sorumlusu Semih Özkök'de, sergi tırının bir süre Akkçakoca'da kaldıktan sonra Bolu ve Akdeniz'de ki illeri de gezeceklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:30 Kaynak: AA
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