Cumhuriyet Tırı Alaplı'ya geldi
1 saat önce
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı milli mücadelenin 100. yılında Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde halkın ziyaretine açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:01 Kaynak: AA
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı milli mücadelenin 100. yılında Samsun
'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde halkın ziyaretine açıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği
Alaplı Şube Başkanı Saliha Sanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli mücadelenin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 19 Mayıs
1919 günü Samsun'dan yola çıkan ADD Cumhuriyet Tırı'nı Alaplı ilçesinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
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