Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Tırı Alaplı'ya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Cumhuriyet Tırı Alaplı'ya geldi

1 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı milli mücadelenin 100. yılında Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde halkın ziyaretine açıldı.

Cumhuriyet Tırı Alaplı'ya geldi, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı milli mücadelenin 100. yılında Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde halkın ziyaretine açıldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği Alaplı Şube Başkanı Saliha Sanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli mücadelenin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 19 Mayıs 1919 günü Samsun'dan yola çıkan ADD Cumhuriyet Tırı'nı Alaplı ilçesinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:01 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Alaplı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Sezai Temelli'den çağrı: Gelin ilk adımı biz atalım Son Dakika! Hükümet kamu işçileri için ilk 6 ay yüzde 5 zam teklif etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:50:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Tırı Alaplı'ya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]