Cumhuriyet Tırı Ereğli'ye geldi
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı Milli Mücadelenin 100. yılında Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halkın ziyaretine açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:44 Kaynak: AA
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı Milli Mücadelenin 100. yılında Samsun
'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde halkın ziyaretine açıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği
(ADD) Ereğli Şube Başkanı Yusuf Aslan
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Mücadelenin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 19 Mayıs
1919 günü Samsun'dan yola çıkan ADD Cumhuriyet Tırını Ereğli ilçesinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Etkinliğe, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu
ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık
'ın yanı sıra ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.
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