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Cumhuriyet Tırı Hatay'da

52 dakika önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı Milli Mücadelenin 100. yılında Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Hatay'da halkın ziyaretine açıldı.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı Milli Mücadelenin 100. yılında Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Hatay'da halkın ziyaretine açıldı.
Antakya Vali Ürgen Alanı'nda yer alan tır içerisinde Atatürk ile ilgili fotoğraflar, panolar, Atatürk'le ilgili yayınlardan oluşan basılı malzemeler, kitaplar ve pullar yer aldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Hatay Şube Başkanı Kezban Kuran, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Tırı'nın Türkiye'nin birçok ilini gezdiğini ve gezmeye devam ettiğini söyledi.
Tırın ağustos ayı boyunca Hatay'da bulunacağını ifade eden Kuran, "Tır Atatürk'ün çeşitli resimleriyle aslında gençlerin, öğrencilerin gezmesi ve görmesi gereken bir özelliğe sahip. Atatürk'ün o aydınlık yüzünü Türkiye'ye tanıtmak, onun fikirlerini yaymak, onun kurduğu cumhuriyet adına görevde olduğumuzu ve her zaman bu görevi severek yerine getireceğimizi bir kez daha paylaşmak istiyorum." dedi.
Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:51 Kaynak: AA
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