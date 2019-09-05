Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı milli mücadelenin 100. yılı ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kuruluşun 30. yılı nedeniyle Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Kayseri'de ziyarete açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tırda Atatürk ile ilgili fotoğraflar, panolar ve yayınlardan oluşan basılı malzemeler, kitaplar ve pullar yer aldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Necla Ünsal, burada yaptığı konuşmada, milli mücadelenin 100. yılının coşkulu kutlamalarla geçtiğini belirtti.

Cumhuriyet Tır'larının tüm Türkiye'yi gezeceğini belirten Ünsal, "Bu tırların amacı dolaşmak değil, aynı zamanda Atatürk'ün ışığını, Cumhuriyetin ışığını Anadolu'ya yaymaktır. Amacımız, Atatürk'ün anılarını onun vermiş olduğu emekleri halkımızla buluşturmak, tanıştırmak ve tarihle yüz yüze getirmektir." diye konuştu.

Törene katılan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve protokol üyelerinin konuşmalarının ardından kurdele kesilerek tır ziyarete açıldı.