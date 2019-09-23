Cumhuriyet tırı Kırşehir'de

Kırşehir, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadelenin görsellerle anlatıldığı Cumhuriyet tırı, Kırşehir'e getirildi.



Cacabey Meydanında açılan Cumhuriyet tırı sergisi açılışına; ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç ve çok sayıda Kırşehir'li katıldı.



Kırşehir'de katıldığı açıldığı törende konuşan ADD Genel Başkanı Altınışık, Cumhuriyet tırının 302 yer dolaştıktan sonra Kırşehir'e geldiğini söyledi. Altınışık, konuşmasında; "Anadolu'ya Cumhuriyet tırı bir araç olarak görülmemeli, Atatürkçü düşüncenin aydınlığı yeniden görülmeli ve hissedilmeli"dedi.



Kırşehir milletvekili Metin İlhan ise Milli Mücadelenin 100. Yılında Cumhuriyet tırlarının Türkiye'nin her bölgesine gittiğini ve o dönemlerde yaşananları anlattığını söyledi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhuriyet tırı Cacabey Meydanında açıldı. - KIRŞEHİR