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Cumhuriyet Tırı Malatya'da

10 dakika önce

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi'nin(ADD) "Cumhuriyet Tırları Yollarda" projesi kapsamında yola çıkan Cumhuriyet Tır'ı, ADD Malatya Şube Başkanlığı'nın da desteğiyle Malatya geldi.

Cumhuriyet Tırı Malatya'da, System.String[]

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi'nin(ADD) "Cumhuriyet Tırları Yollarda" projesi kapsamında yola çıkan Cumhuriyet Tır'ı, ADD Malatya Şube Başkanlığı'nın da desteğiyle Malatya geldi.


Malatya park önünde gösterime acılan Tırda,Atatürk, Cumhuriyet ve Devrimlerle ilgili sergilerin, İstiklal Madalyası'ndan, 10. Yıl Madalyası'na kadar pek çok orijinal objenin, Türkiye'den ve Dünyadan Atatürk'le ilgili yayınlardan oluşan basılı malzemelerin yer aldığı Cumhuriyet Tır'ı, gerçekleştirilen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.


Törene CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli, Girişi Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk, ADD Malatya yönetimi, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.Malatya park AVM önünde sergilenen Cumhuriyet Tırı 3 gün boyunca acık kalacak. - MALATYA

Mustafa Kemal Atatürk, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:08 Kaynak: İHA
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