Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Tırı Zonguldak'a geldi
Son Dakika Güncel Haber

Cumhuriyet Tırı Zonguldak'a geldi

10 dakika önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkemizin kurtuluşu için başlattığı milli mücadelenin 100. yılında Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı Zonguldak halkının ziyaretine açıldı.

Cumhuriyet Tırı Zonguldak'a geldi, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkemizin kurtuluşu için başlattığı milli mücadelenin 100. yılında Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı Zonguldak halkının ziyaretine açıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Zonguldak Şube Başkanı Nazan Papila, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli mücadelenin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 19 Mayıs 1919 günü Samsun'dan yola çıkan ADD Cumhuriyet tırını Zonguldak'ta ağırlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Şube yönetimi olarak bugün lavuar alanında tırımızı konuk ettik. Tırımızın içerisinde milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 günü atamızın Samsun'a çıkışından itibaren yaptığı aşamalar bulunmakta. Ayrıca bu tırımızın içi cumhuriyet tarihimizde kayda geçmiş değerli dokümanlarımızdan oluşan bir müzedir. Tırımızın açılışıyla birlikte halkımızın yoğun ziyaretini gördük. Tırımız 81 ilimizle birlikte birçok ilçemizi de dolaşacak. Herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:18 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



18 yaşındaki futbolcu Yağız Kandemiroğlu, madenci oldu Instagram, Facebook ve WhatsApp'taki kesintiyle ilgili büyük şüphe Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları CHP'li Sezgin Tanrıkulu Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:28:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Tırı Zonguldak'a geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]