Cumhuriyet Üniversitesi Ar-Ge iş birliği protokollerini sürdürüyor - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜTAM) ile TAYFX Hassas Optik Mekanik Sanayi Ticaret AŞ arasında Ar-Ge iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, CÜTAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şimşir, TAYFX Hassas Optik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kılınç ve firmanın genel müdürü Mutlu Bayar katıldı.

Protokol kapsamında söz konu firma, üniversitenin laboratuvarlarından, üniversite de Ar-Ge faaliyetlerinde firmanın laboratuvarlarından faydalanabilecek.

Protokolle ayrıca ortak projeler yürütülecek, programlar düzenlenecek, gerçekleştirilen projeler sonrası bildiri, yayın ve makale çalışmaları yapılacak.

İmza töreninin ardından açıklama yapan Yıldız, kentte faaliyet gösteren bir çok firmayla protokol imzaladıklarını belirtti.

Yıldız, son imzalanan protokolden de güzel sonuçlar beklediklerini kaydederek, "Mehmet Şimşir hocamın başında olduğu merkez, önemli işler yapıyor. Şehrimizin önemli kuruluşlarından olan TAYFX Hassas Optik ile birlikte Ar-Ge iş birliği protokolü imzalıyoruz. Şehrimize, üniversitemize ve firmamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.