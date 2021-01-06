Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde hamilelik sonrası saç dökülmesi tedavi ediliyor - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı tarafından hamilelik sonrası saç dökülmesi problemiyle karşılaşan hastalar tedavi ediliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tosun, saç dökülmesinin hem kozmetik hem de psikolojik açıdan ciddi problem olduğunu belirtti.

Mezoterapi yöntemi kullandıklarını aktaran Tosun, "Daha çok vitamin takviyesi, yine B12 kompleksleri, olive elementler, minoksil gibi kombine minerallerin saçlı deriye küçük iğnelerle uygulanması şeklinde yapılan bir tedavi yöntemi." ifadelerini kullandı.

Tedavinin doktor kontrolünde yapılması gerektiğinin altını çizen Tosun, şunları kaydetti:

"Bu tedavi dış merkezlerde anormal fiyatlarla yapılıyor. Hem de doktor olmayanlar tarafından yapılabiliyor. O yüzden hastalarımızın özellikle devlet hastaneleri, doktor kontrolü olan yerlere gelmeleri uygun olacaktır. Doğum sonrası saç dökülmesi şikayetiyle gelen bir hastanın muayenesini yaptıktan sonra PRP ile başladık. Şimdi ikinci seansımız. Mezoterapi ile devam ediyoruz. Dökülmelerinde azalma var. 4 seans PRP, 4 seans mezoterapi şeklinde 8 seans bir tedavi yöntemi."

İki çocuk annesi hasta Gönül Baş Yılmaz ise doğumlardan sonra saçlarında dökülmelerin arttığını, tedavi sonrası ise dökülmenin azaldığını bildirdi.