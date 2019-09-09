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Cumhuriyet Üniversitesi ile STSO arasında eğitim iş birliği protokolü

30 dakika önce

Cumhuriyet Üniversitesi ile Sivas Ticaret Sanayi Odası (STSO) arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Üniversitesi ile STSO arasında eğitim iş birliği protokolü, System.String[]

Cumhuriyet Üniversitesi ile Sivas Ticaret Sanayi Odası (STSO) arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite-sanayi iş birliğini artırmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve geleceğe yönelik adımlar atmak için kurumlar arası iş birliğine devam eden Cumhuriyet Üniversitesi, lisansüstü öğrencilerin çalışmalarını değerlendirmek amacıyla STSO ile çalışma başlattı.

STSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ile akademisyenler ve oda çalışanları katıldı.

Protokol kapsamında, STSO ve Organize Sanayi Bölgesi üyelerinden toplanan problemler bir sanayi tez havuzunda toplanacak ve toplanan problemler Cumhuriyet Üniversitesi Enstitü ve Araştırma Merkezlerindeki araştırmacılar ile eşleştirme yapılacak.

Lisansüstü eğitim alan bir öğrenci sanayi tez havuzundan bir problemi tez çalışması olarak seçtiğinde ve STSO'ya teşvik ikramiyesi için başvuru yaptığında oda bünyesinde kurulacak bir komisyonun yapacağı değerlendirme sonucunda öğrenciye tez teşvik ikramiyesi verilecek.


Komisyon, STSO, Organize Sanayi Bölgesi ve üniversite temsilcisinden oluşacak. İlk yıl her bir tez en fazla 5 bin lira ile ödüllendirilecek olup, ilk yıl için desteklenecek tez sayısı en fazla 10 olarak belirlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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