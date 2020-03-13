Cumhuriyet Üniversitesi Kangal ve Gürün MYO'larda koronavirüs eğitimi - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Kangal Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Gürün Meslek Yüksekokulu'nda, personel ve öğrencilere yönelik yeni tip koronavirüsü (Covid-19) eğitimi verildi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kangal'da Yüksekokul Konferans Salonu'nda Kangal Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Emir Gökalp ve hemşire Ayten Kaya, Gürün'de ise Osman Boyraz Konferans Salonu'nda Öğr. Gör. Berna Baysal Bakay tarafından eğitimler verildi.

Sağlıklı kişilerin açık havaya çıktıkları zaman maskeyle solunum yollarını kapatmalarının koruyucu olmadığı belirtilen eğitimde, alerjik bile olsa öksürüğü, hapşırığı olan ateşli kişilerin toplu alanlara girecekleri zaman maske kullanmalarının önemine değinildi.

Eğitimde, dışarıda zaman geçiren herkesin sık sık ellerini yıkaması, su ve lavaboya ulaşamama durumunda kolonya ile el dezenfeksiyonu yapması, hasta kişilerle karşılaştıkları zaman daha çok ellerini yıkamasının hastalıktan koruyacağı vurgulandı.

Başhekim Emir Gökalp de eğitimde, "Son 14 günde virüsün görüldüğü ülkelere gidenler, üst solunum yolu belirtileri ortaya çıkması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır." ifadelerini kullandı.

Virüsün damlacık yoluyla bulaştığını aktaran Gökalp, hastaların eldiven, önlük, maske, gözlük, yüz koruyucu ve el dezenfektanlarını hazır bulundurması gerektiğini kaydetti.