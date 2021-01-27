Cumhuriyet Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Birimi personellerinin üniformaları yenilendi - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Birimi personelleri yenilenen üniformalarıyla Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 15.05.2020 tarihli ve 1295 sayılı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi" gereğince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Birimi'nde görev yapan personelin üniformaları yenilendi.

Bu kapsamda birim sorumlusu Hüseyin Yolaçan ve personeller, Rektör Yıldız'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Yıldız, Koruma ve Güvenlik Birimi'nin üniversitenin en önemli birimlerinden olduğunu belirtti.

???????Ziyarette Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse de hazır bulundu.