Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2020 13:09

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldız, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın " Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdehale" isimli fotoğrafına oy veren Yıldız, yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafları için oyunu kullandı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Yıldız, "Andalu Ajansı'mızın her yıl geleneksel olarak yaptığı, 'Yılın Fotoğrafları' yarışmasına bu yılda katıldık. Üç katogoride çok güzel fotoğraflar var. Arkadaşlarımız çok güzel fotoğraflar yakalamışlar. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Önemli bir çalışma, emeği geçenlere eşekkür ediyorum." dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Ali İhsan Öztürk, Gökhan Balcı, Alim Yıldız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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