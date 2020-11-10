Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız öğrencilere tablet hediye etti - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşayan üç öğrenciye talepleri doğrultusunda tablet hediye etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yıldız, üniversitede okuyan ve bilgisayarı olmadığı için derslere katılmada zorluk çeken öğrencileri makamında kabul etti.

Yıldız, tablet hediye ettiği öğrencilere derslerinde başarı diledi.

Öğrencilerden Gizem Dülüklüoğlu, Yıldız'a teşekkür ederek, "Bundan sonra derslerimi takip edebilecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizleri önemseyip tablet hediye ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tablet hediye edilen Edebiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Gözdenur Bora ise "Tablet ihtiyacım vardı, bunu Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'a ilettim ve hemen dönüş oldu. Kendisine öğrencilerine değer verdiği için çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Selin Yücel de Yıldız'a teşekkürlerini sunarak, "İnternet ve cihaz konusunda çok büyük sıkıntı çektim. Rektör hocama ilettiğimde bunu hemen çözüme kavuşturdu. Tablet hediye ettiği için Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.