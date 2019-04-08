Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Başarıya Doymuyor

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Başarıya Doymuyor

23 dakika önce

Sivas il genelinde düzenlenen okullar arası yüzme yarışlarına Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları damga vurdu.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Başarıya Doymuyor, System.String[]
Sivas il genelinde düzenlenen okullar arası yüzme yarışlarına Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları damga vurdu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmalara çok sayıda okuldan öğrenci katılırken Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencileri pek çok kategoride birinci olmayı başardı.

Yarışlar kapsamında Küçükler Takımı kategorisinde Akın Altuğ, Arda Altunbaş, Ali Baba, Kağan Erdoğan ve Yılmaz Çağan Karakoç'tan oluşan takım birinciliğe ulaşırken, 4x100 metre Serbest Stil Bayrak yarışında Akın Altuğ, Arda Altunbaş, Ali Baba ve Kağan Erdoğan'dan oluşan takım birinci oldu.

Bireysel yarışlarda ise Akın Altuğ Küçük Erkekler 50 metre kurbağalama, 50 metre sırtüstü, 50 metre serbest stil ve 100 metre serbest stilde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Minik A Kızlar 50 metre sırtüstü kategorisinde Damla Ertürk birinci, Minik A Erkekler 50 metre sırtüstü kategorisinde Hasan Şahin birinci, Küçük Erkekler 100 metre kurbağalama kategorisinde Onur Gürleyük birinci, Küçük Erkekler 50 metre kelebek ve 50 metre kurbağalama da Kağan Erdoğan ikinci, Küçük Kızlar 200 metre serbest stilde Berrak Ertürk ikinci, Küçük Erkekler 50 metre serbest stil ve 100 metre kurbağalama da Ali Baba üçüncü oldu.

Öğrencilerin başarısından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucusu Feridun Bozyiğit, "Eğitimde sporun yeri oldukça önemli. Olimpik havuzda eğitim alan öğrencilerimiz bizleri gururlandırdı. Akademik anlamda gösterdikleri başarıları sporda da gösteren öğrencilerimizi kutluyorum" diye konuştu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:56 Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel
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