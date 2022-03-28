Cumhuriyet Üniversitesinde "Akademi, Sanayi ve İş Dünyası Buluşmaları" programı düzenlendi - Son Dakika
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Cumhuriyet Üniversitesinde "Akademi, Sanayi ve İş Dünyası Buluşmaları" programı düzenlendi

28.03.2022 14:37
Cumhuriyet Üniversitesinde "Akademi, Sanayi ve İş Dünyası Buluşmaları" programı düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri "Akademi, Sanayi ve İş Dünyası Buluşmaları" kapsamında İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Alper Mumyakmaz'la bir araya geldi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri "Akademi, Sanayi ve İş Dünyası Buluşmaları" kapsamında İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Alper Mumyakmaz'la bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Murat Toksarı ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail Demirbağ, İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Demirbağ, burada yaptığı konuşmada iş dünyasının tecrübeli isimlerini fakültede ağırlayarak, öğrencilere kariyer yolculuklarında yol göstermeyi amaçladıklarını ifade etti.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Alper Mumyakmaz ise deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Kitapların ufkunu açtığını belirten Mumyakmaz, "Okulda boş durmadım, okulda hep aktiftim. Bu tür faaliyetlere katılmak sizleri hep diri tutar." ifadelerini kullandı.

Mumyakmaz, öğrencilerden işlerini severek yapmalarını ve mutlaka sanat ve spor gibi kendilerini mutlu edecek aktivitelerle de uğraşmalarını istedi.

Konferansın sonunda Toksarı tarafından Mumyakmaz'a teşekkür belgesi takdim edildi.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İş Dünyası, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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