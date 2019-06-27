Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Üniversitesinde akademik kadro sevinci
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Cumhuriyet Üniversitesinde akademik kadro sevinci

1 saat önce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitelerine tahsis edilen akademik kadronun sevincini yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet Üniversitesinde akademik kadro sevinci, System.String[]
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitelerine tahsis edilen akademik kadronun sevincini yaşadıklarını belirtti.
Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üniversitelerine akademik kadrolar tahsis edildiğini anımsattı.
Akademik kadro sıkıntıları ve yeni tahsis edilen kadrolar hakkında bilgi veren Yıldız, "45 yıllık bir yüksek öğretim kurumu olan üniversitemizde son zamanlarda kadroların dolması sebebiyle birçok bölüme akademisyen alınamamakta ve bir üst kadroya atama hakkı kazanan akademisyenlerimize kadro verememekteydik. Yapmış olduğumuz görüşmeler ve talepler neticesinde uzun yıllardır kadro tahsis edilmeyen üniversitemize geçtiğimiz aylarda 125 kadro tahsis edilmişti." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhuriyet Üniversitesine 320 kadro daha tahsis edildiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:
"Böylece bu yıl içerisinde 445 akademik kadro kazanmış olduk. Nitelikli eğitim ve araştırmaların yapıldığı üniversitemizde tahsis edilen bu kadrolarla birlikte artık akademik kadro sıkıntımız birkaç yıl yaşanmayacak. Bizim akademik çalışanlarımızdan isteğimiz şu; aklın ve bilimin ışığında gelecek nesillere faydalı bilimsel çalışmalarını ve üretimlerini devam ettirsinler. Kadro tahsisi, bilimsel projelerin desteklenmesi ve daha nitelikli projeler üretilmesi gibi her türlü konuda yönetim olarak çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Bu vesile ile üniversitemize kadroların tahsisinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Yükseköğretim Kurumuna ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu kadrolar bizi oldukça rahatlattı. Böylelikle her fakültemizde hocalarımız daha iyi hizmet verecekler."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:11 Kaynak: AA
Alim Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel
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