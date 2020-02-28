Cumhuriyet Üniversitesinde askerimize saldırı protesto edildi - Son Dakika

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Cumhuriyet Üniversitesinde askerimize saldırı protesto edildi
6 saat önce
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Suriye'nin İdlib kentinde askerimize askerimize karşı düzenlenen hava saldırısı protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:19 Kaynak: İHA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Suriye'nin İdlib kentinde askerimize askerimize karşı düzenlenen hava saldırısı protesto edildi.
Suriye'nin İdlib kentinde terörle mücadelede görev alan askerlerimize yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında 33 askerimizin şehit edilmesine yönelik tepkiler sürüyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yurtlar bölgesinde toplanan yüzlerce ülkücü öğrenci, Türk bayrakları açarak yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında bozkurt işareti yapıp tekbirler getiren gençler sloganlar attı. Geç saatlerde gerçekleştirilen yürüyüş hastane kavşağında son buldu. - SİVAS
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