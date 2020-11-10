Cumhuriyet Üniversitesinde kurulan eğitim atölyelerinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kurulan gastronomi ve hamurhane eğitim atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından öğrencilerin teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerini de görebilecekleri ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirebilecekleri, öğretim üyelerinin de birtakım proje ve yayınlarla çıktılara ulaşabilecekleri tam donanımlı Gastronomi ve Hamurhane Eğitim Atölyeleri'nin açılışı yapıldı.

Programda konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, öğrencilerin uygulamalı eğitim almaları açısından önemli bir çalışmaya imza atıldığını belirtti.

Eğitim atölyelerinin hayırlı olmasını dileyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Turizm Fakültemiz modern bir mutfağa kavuştu. İnşallah öğrencilerimiz buradan gerektiği gibi yararlanırlar. Pandemiden dolayı öğrencilerimiz üniversiteye gelemiyorlar. Fakültedeki hocalarımız da ders içeriklerine göre uygulamalı olarak çektikleri videoları öğrencilerimizle paylaşıyorlar. Bu açıdan bu çalışma örnek bir çalışmadır. Bu güzel projeden dolayı dekanımıza, dekan yardımcılarımız ve hocalarımıza teşekkür ediyorum."

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç ise Yıldız'ın desteği ile Gastronomi Eğitim Atölyesi ve Hamurhane Eğitim Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Atölyelerin öğrencilerin iş başı eğitimleri açısından oldukça önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Koç, "Öğrencilerimizin bu mutfaklarda aldıkları eğitim neticesinde sektörün istediği nitelikli elemanlar olarak mezun olacaklar. Bu atölyeler fakültemize, üniversitemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.