Cumhuriyet Üniversitesinde üretilen organik süt ürünlerinin geliri bilimsel araştırmalara kaynak sağlayacak - Son Dakika

Cumhuriyet Üniversitesinde üretilen organik süt ürünlerinin geliri bilimsel araştırmalara kaynak sağlayacak

28.02.2021 11:09
Cumhuriyet Üniversitesinde üretilen organik süt ürünlerinin geliri bilimsel araştırmalara kaynak sağlayacak, System.String[]

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde kurulan süt ve süt ürünleri işleme tesisinde üretilen organik peynir, ayran, yoğurt, kefir gibi gıdaların satışından elde edilen gelir, üniversitede eğitim gören öğrencilerin bilimsel araştırmalarında kullanılacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde kurulan süt ve süt ürünleri işleme tesisinde üretilen organik peynir, ayran, yoğurt, kefir gibi gıdaların satışından elde edilen gelir, üniversitede eğitim gören öğrencilerin bilimsel araştırmalarında kullanılacak.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız öncülüğünde yaklaşık bir yıl önce, gıdayla ilgili bölümlerde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama fırsatı bulabileceği proje geliştirildi.

Bu çerçevede üniversite yerleşkesinde, Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin bir alt dalı olarak süt ve süt ürünleri işleme tesisi kuruldu.

Öğrenciler, hammaddenin işlenişinden pazarlamaya kadar olan bütün süreçlerin aşamalı olarak öğretildiği tesiste, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok fazla uygulama yapma imkanı bulamadı.

Salgına rağmen sınırlı sayıda ve küçük modeller şeklinde peynir, ayran, yoğurt ve kefir üretiminin devam ettiği tesiste, bu ürünlerin satışından elde edilen gelir ise salgın sonrası tekrar üniversitelerine kavuşacak öğrencilerin bilimsel araştırmalarında kullanılacak.

Halihazırda kampüs içinde satışı yapılan işlenmiş süt ürünlerinin, salgının ardından öğrencilerin projeye tekrar dahil olmasıyla günlük 1 tonluk kapasiteye ulaşması ve pazarlama ağının şehir dışına kadar çıkarılması hedefleniyor.

"Şehir dışına pazarlama imkanımız olacak"

Projenin sorumlusu Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Pelin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sektörde tutunabilmeleri için tesiste kazanacakları deneyimin kendilerine doğrudan fayda sağlayacağını söyledi.

Can, öğrencilerin tesisin işletilmesi, hammadde temini, ürüne dönüştürülmesi ve pazarlanmasına kadar birçok aşamada yer alacaklarını, hijyen ve sanitasyon programları kullanarak fonksiyonel gıda üretimini öğreneceklerini söyledi.

Tesiste Ar-Ge çalışmaları yapan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, hem ülke içinde hem de yurt dışında bilimsel yarışmalara katılabileceğini vurgulayan Can, projenin, salgın sürecine denk geldiği için öğrencilerin tesiste çok fazla uygulama şansı bulamadığını dile getirdi.

Can, halihazırda organik beyaz peynir, ayran, yoğurt ve kefir üretiminin devam ettiğini kaydederek, "Ancak salgın sebebiyle şu an küçük modeller halinde üretebiliyoruz. Tesisimiz 1 ton süt ürünü işleme kapasitesine sahip donanımda. Salgının seyrine göre öğrencilerimizle beraber bu ürettiklerimizi kampüs dışına hatta şehir dışına pazarlama imkanımız olacak ve böylece öğrencilerimiz buradan elde edilecek geliri kendileri için bilimsel araştırmalarda kullanabilecek." diye konuştu.

Proje ekibinde yer alan Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emre Hastaoğlu ise modern donanıma sahip tesisin, Türkiye'de sayılı üniversitelerde bulunduğuna dikkati çekti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Üniversite, Rektör, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Üniversitesinde üretilen organik süt ürünlerinin geliri bilimsel araştırmalara kaynak sağlayacak - Son Dakika


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