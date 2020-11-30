Cumhuriyet Üniversitesinden 5 akademisyen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) görevli 5 akademisyenin, Stanford Üniversitesi tarafından yapılan dünyanın en iyi bilim insanları sıralamasında ilk yüzde 2'lik dilime girdiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, söz konusu araştırma Stanford Üniversitesi'nde, PLOS Biology dergisinde yayımlanan bir makaleye göre yapıldı.

Dünya genelinde akademisyenlerin tüm kariyeri ve 2019 verileri göz önünde bulundurularak yapılan sıralamada CÜ'den Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Uğur Ulusoy ve Prof. Dr. Meftuni Yekeler, Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Işık Yılmaz, Fen Fakültesi Fizik Bölümünden Prof. Dr. Emine Öztürk ile Biyokimya Bölümünden Doç. Dr. Nail Altunay, ilk yüzde 2'lik dilime girdi.

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis??????? ve ekibi tarafından yapılan çalışmada, dünyanın en iyi 159 bin 684 (ilk yüzde 2) bilim insanı, standart atıf göstergeleri, bilim insanlarının atıf sayıları, H-indeks değerleri, ortak yazarlıkları ve kariyer boyu etki faktörlerine göre belirleniyor.

Araştırmada ayrıca bilim insanları 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sınıflandırılıyor.