Cumhuriyet Üniversitesinden istihdama katkı - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde çeşitli birimlerde görevlendirilecek 200 kişi kura ile belirlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sürekli işçi kadrosunda görevlendirilecekler için Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

5 kişilik güvenlik görevlisi kadrosuna bin 35 kişi, 195 kişilik hasta bakım ve temizliği kadrosuna 665 kişi başvurdu, asıl ve yedek işçiler kura ile belirlendi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üniversite hastanesine tahsis edilen 200 kişilik kadroda görev alacakları kura ile belirlendiklerini belirtti.

Yeni üniversite hastanesinin temelinin atılacağını anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Yeni hastaneye de hazırlık olacak kura çekimini yapmak üzereyiz. 4/D sürekli işçi kadrosunda 195 kişi hasta bakım hizmetleri, 5 kişi de güvenlik alacağız. Canlı yayında kurayı çekeceğiz. Bu, elbette üniversitemiz ve şehrimiz için önemli. Bu sayede 200 aile geçimini sağlayabilecek. Gelecek hafta da 400 kişilik sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağız. Böylece 600 kişi üniversite hastanemizde göreve başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, milletvekillerimize, siyasilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı, uğurlu etsin."