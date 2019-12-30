Cumhuriyet Üniversitesinden Sezai Karakoç'a "Fahri Bilim Doktoru" unvanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhuriyet Üniversitesinden Sezai Karakoç'a 'Fahri Bilim Doktoru' unvanı - Son Dakika

Cumhuriyet Üniversitesinden Sezai Karakoç'a "Fahri Bilim Doktoru" unvanı

6 saat önce

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç'a üniversite senatosunun aldığı kararla "Fahri Bilim Doktoru" unvanı verdi.

Cumhuriyet Üniversitesinden Sezai Karakoç'a

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç'a üniversite senatosunun aldığı kararla "Fahri Bilim Doktoru" unvanı verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, CÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Karakoç'un Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı içerisinde özgün, öncü, usta bir şair, yazar, sanatçı olduğu kadar aynı zamanda bir düşünce, tavır ve eylem adamı olduğunu belirtti.

Rektör Yıldız, bugüne kadar Sezai Karakoç'un sanatını ve düşüncelerini konu edinen yüksek lisans ve doktora düzeyinde çok sayıda akademik çalışma yapıldığını, bilimsel toplantı düzenlendiğini, hakkında kitaplar yazıldığını, dergilerde özel sayılar ve dosyalar hazırlandığını vurguladı.

Sezai Karakoç'un verdiği eserlerle Türk edebiyatının son yarım yüzyılına damgasını vurmuş bir sanat ve fikir adamı olduğuna işaret eden Yıldız, "Şair ve yazarlığının yanı sıra aksiyon adamı olan Sezai Karakoç, insanlığın, özellikle Müslümanların birlik ve beraberliği için kaleme aldığı 'Birlik Çağrısı' ile İslam medeniyetini yeniden ihya ve inşa çabasında olmuş bir münevverdir." ifadelerini kullandı.

"Fahri Bilim Doktoru" unvanı belge töreni İstanbul'da gerçekleştirildi

Sezai Karakoç'a "Fahri Bilim Doktoru" unvanı belge takdimi için İstanbul'daki bir yayınevinde yapılan törene Sezai Karakoç'un yanı sıra Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Aydın katıldı.

Karakoç, törende yaptığı konuşmada, Sivas'ın milletin ve medeniyetin kalelerinden birisi olduğunu belirtti. Kendisine ödülü layık gören üniversite senatosunu teşekkür eden Karakoç, şunları kaydetti:

"Sivas'taki üniversite hoca ve öğrencilerine selamlarımı gönderiyorum. Hepsinin İslam milletinin ve İslam medeniyetinin yeniden dirilişinde, Sivas'ın eski medeniyet ocakları gibi görev alacaklarını ve başarıya ulaşacağımızdan eminim. Üniversitenizin kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyorum. Bütün çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hep birlikte inşallah milletimizin ve medeniyetimizin yeniden dirilişinde elimizden geleni yapacağız ve tarih şahit olacak."

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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