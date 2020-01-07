Cumhuriyet Üniversitesinden yabancı öğrencilere Türkçe eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhuriyet Üniversitesinden yabancı öğrencilere Türkçe eğitimi - Son Dakika

Cumhuriyet Üniversitesinden yabancı öğrencilere Türkçe eğitimi

6 saat önce

Cumhuriyet Üniversitesinde lisans ve lisansüstü öğrenim görmeye hazırlanan yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe öğreniyor.

Cumhuriyet Üniversitesinden yabancı öğrencilere Türkçe eğitimi, System.String[]

Cumhuriyet Üniversitesinde lisans ve lisansüstü öğrenim görmeye hazırlanan yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe öğreniyor.

Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Türkçe Öğrenimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) öğrenim gören öğrencilerin Türkçe seviyelerini görmek ve üniversiteden taleplerini dinlemek için öğrencileri dersliklerinde ziyaret etti.

Rektörlük tarafından yeniden düzenlenerek TÖMER'e tahsis edilen Eski Merkezi Kütüphane binasında daha iyi şartlarda eğitim verildiğini belirten Yıldız, "Yurt dışından gelen öğrencilerin üniversitemizde daha iyi şartlarda eğitim almaları için birtakım çalışmalar yapıyoruz. Birçok tanıtım fuarına katıldık. Çok sayıda adayın katıldığı CÜYÖS sınavlarını gerçekleştirdik. Bunun neticesinde üniversitemizde eğitim görme hakkı elde eden öğrencilere ilk olarak Türkçemizi öğretiyoruz. Daha sonraki aşamalarda akademik olarak ilgili alanlarda eğitim verip ülkelerinde bizlerin temsilcileri ve kardeşlerimiz olarak ülkelerine uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, öğrencilerin TÖMER'de genel olarak A seviyesinde Türkçe'yi öğrendiğini ve yarın seviye belirleme sınavına gireceklerini, daha sonraki aşamalarda ise bir sonraki seviye olan B ve C seviyelerinde Türkçe öğreneceklerini belirtti.

Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:08 Kaynak: AA
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