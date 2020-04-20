Cumhuriyet Üniversitesinin kanser araştırma projesine TÜBİTAK desteği - Son Dakika

Cumhuriyet Üniversitesi tarafından hazırlanan kanser araştırma projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Şahin ile Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serap Şahin Bölükbaşı danışmanlığında hazırlanan ve Eczacılık Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Hülya Yavuz'un yürütücü olarak görev aldığı "1-(2-Metil-2-propenil)-3-(2- klorobenzil) benzimidazolyum Klorür Ligandı ve Bu Ligandın Gümüş-(I) Kompleksinin in vitro Sitotoksik Aktivitelerinin Araştırılması" adlı projenin TÜBİTAK-2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında, desteklenecek olan projeler arasında yer aldığı belirtildi.

Kemoterapötik ilaçların en önemli yan etkilerinden birisinin, kanserli hücrelerin yanı sıra sağlıklı hücreleri de öldürmesi olduğu ifade edilen açıklamad, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle ligand ve kompleks, insan normal fetal akciğer fibroblast hücre (WI-38) hatlarına uygulanarak, bileşiklerin sağlıklı hücreler üzerine etkileri de incelenecek. İlaç adayı moleküllerde tercih edilen bir diğer özellik ise halihazırda kullanılan kemoterapötik ilaçlarla karşılaştırılabilir sitotoksikk aktiviteye sahip olmaları. Çalışmanın son kısmında, ligand ve bileşiğin aktivitesi kemoterapötik bir ajan olan 5-fluorourasil (5-FU) ile karşılaştırılacaktır. Bu amaçla; 5-FU, Ishikawa, PC-3, HT-29 ve U-87 kanser hücrelerine uygulanarak, bileşiklerin 5-FU ile kıyaslanabilir bir in vitro sitotoksik aktiviteye sahip olup olmadığı da araştırılacak."