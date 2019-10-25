Son Dakika Haberleri: "Cumhuriyet ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konferansı
Son Dakika Güncel 'Cumhuriyet ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' konferansı

"Cumhuriyet ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konferansı

36 dakika önce

Patnos Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Cumhuriyet ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konferansı düzenlendi.

Patnos Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Cumhuriyet ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konferansı düzenlendi.

Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa, Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve ilçe protokolü ile kurum çalışanları katıldı.

İlçe Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Serdar Şayan, programda kurum faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Daha sonra Süphandağı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve tarih öğretmeni Serap Keçeli katılımcılara konferans verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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