"Cumhuriyet ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konferansı
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Patnos Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Cumhuriyet ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konferansı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:48 Kaynak: AA
Patnos Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Cumhuriyet ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konferansı düzenlendi.
Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa, Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve ilçe protokolü ile kurum çalışanları katıldı.
İlçe Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Serdar Şayan, programda kurum faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Daha sonra Süphandağı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve tarih öğretmeni Serap Keçeli katılımcılara konferans verdi.
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