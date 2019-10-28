Cumhuriyet ve Şehitler için 24 saatlik canlı heykel gösterisi

İZMİR'de, Performans Sanatçısı Yunus İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Şehitler için 24 saatlik canlı heykel gösterisine başladı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl kutlamaları nedeniyle Gündoğdu Meydanı'nda hazırlıklar yapılırken, Mimus Performans Sanatları Atölyesi farklı bir projeye imza attı. Performans Sanatçısı Yunus İşçi, Gündoğdu Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Şehitler için canlı heykel gösterisine 19.00'da başladı. Elinde bayrak ile Türk askeri olarak gösteri yapan İşçi, 24 saat boyunca farklı figürler sergileyerek gösterisini 29 Ekim 19.00'da sonlandıracak. Meydanda Yunus İşçi'yi gören vatandaşlar, telefonları ile fotoğraf ve video çekerek ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar ise Yunus İşçi ile fotoğraf çekildi. Öte yandan, canlı heykeli gördüğünde duygu dolu anlar yaşadığı ifade eden Muhammet Akıncı, "Yarın 29 Ekim, duygu dolu anlar yaşadık, arkadaşımızı da gördük burda canlı heykel olarak, dünya rekoru kıracak belki de, o yüzden kendisi ile fotoğraf çekilmek istedik. Asil kan dedikleri bu olsa gerek, herkes yapamaz bunu, herkes bu duyguyu yaşayamaz." dedi.

"İZMİR HALKINI GÜNDOĞDU MEYDANI'NA BEKLİYORUZ"

Mimus Performans Sanatları Atölyesi üyesi olduğu öğrenilen Sezen Gürkök başlattıkları proje hakkında, "Kendisi atölyemizin kurucularından Yunus İşçi, 24 saatlik bir canlı heykel performansı sergileyecek, bu bir dünya rekoru denemesi aslında, Cumhuriyete ve şehitlerimize armağan ediyor. 29 Ekim dolayısıyla bu işi yapmaya karar verdik, bütün İzmir halkını Gündoğdu Meydanı'na bekliyoruz, bizim için motivasyon olacaktır." dedi.

Öte yandan, Yunus İşçi'nin 24 saatlik performansını sergilediği sırada, atölye üyeleride yanında bulunarak su gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacakları öğrenildi.