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Cumhuriyet YBO'ya beyaz bayrak

7 saat önce

"Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri sertifika dağıtım töreni, Çorum'da 19 Mayıs İlkokulu Konferans Salonunda yapıldı.

Cumhuriyet YBO'ya beyaz bayrak, System.String[]

"Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri sertifika dağıtım töreni, Çorum'da 19 Mayıs İlkokulu Konferans Salonunda yapıldı.


Törene İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve okul müdürleri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Çorum il genelinde "Beslenme Dostu Okul Sertifikası" alan okul sayısı 61, "Beyaz Bayrak Sertifikası" alan okul sayısı 271 olduğunu ve bu sayının daha da artması gerektiğini söyledi.


40 Okul ve kurumun "Beyaz Bayrak" sertifikalarını İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, 18 Okula "Beslenme Dostu Okul" sertifikalarını İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı takdim etti.


İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan ve İl Sağlık Şube Müdürü Sami Durdu "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" sertifikası alan okullarımız hakkında istatistiki veriler, başvuru şartları ve süreç hakkında bilgi içeren birer sunum yaptılar.


Konuşmalardan sonra Sertifika törenine geçildi. Törende Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu ve Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu Pansiyonu ayrı ayrı beyaz bayrak aldı. Sertifikaları İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz'ın elinden Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu adına pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı Hakan Kara aldı. - ÇORUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
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