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Cumhuriyet Yürüyüşü

1 saat önce

Ardahan Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Ardahan Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Milli Egemenlik Parkı'nda ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle toplanan kalabalık, Şehit Stadyumu'na kadar yürüdü.

Burada konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyetin gençlerce geleceğe taşınacağını belirterek, gençlerin uyanık ve bilgili olmalarını istedi.

"Sağcılık ve solculuk tabii ki seçimlere kadar vardır." diyen Demir, "Ondan sonra asıl olan vatandır. Vatanınız olacak ki seccadeyi koyacak toprağınız olsun. Koca şairimizin dediği gibi 'Allah bu milleti bir daha istiklal marşını yazdırmak mecburiyetinde bırakmasın.' Bu din de bizim, bu vatan da bizim. Asıl görevimiz bu memlekette huzuru, barışı, sağlığı ve sınırları müdafaa etmektir. Bugün de bu çerçevede burada toplanıldı." diye konuştu.

Bazı ilçe belediye başkanları ve CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan'ın da katıldığı yürüyüş sonrası yöresel sanatçıların müzik dinletisi ve halayların çekilmesiyle program sona erdi.

Cumhuriyet Yürüyüşü

29 ekim cumhuriyet bayramı, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:10 Kaynak: AA
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