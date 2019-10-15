Son Dakika Haberleri: Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan İzmir Barosuna tepki
Son Dakika Güncel Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan İzmir Barosuna tepki

Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan İzmir Barosuna tepki

1 saat önce

İzmir Barosu Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, İzmir Barosunun, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan İzmir Barosuna tepki, System.String[]

İzmir Barosu Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, İzmir Barosunun, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Avukat Mustafa Çetin, grup adına İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ulusunun güvenliğine tehdit oluşturan PKK, YPG ve PYD terör örgütlerine karşı başlatılan uluslararası hukuka uygun Barış Pınarı Harekatı'nı yürekten desteklediklerini söyledi.

Harekatın daha önceki operasyonlar gibi başarılı olacağına inandıklarını ifade eden Çetin, gerek ülke içinde gerek ülke dışında Türkiye aleyhine algı yaratılmaya çalışıldığını dile getirdi.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun da harekatla ilgili "savaşa son verin" şeklinde açıklama yaptığını anımsatan Çetin, şunları kaydetti:

"Açıklamada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözüne atıfta bulunulmuştur. Böyle bir açıklamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Savaş, devletin birbirlerine karşı ordularıyla giriştikleri silahlı eylemdir. Ordumuz, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesine uygun olarak, uluslararası barış ve ülke güvenliğimizin korunması için terör ve teröristlere karşı operasyon başlatmıştır. İzmir Barosu yönetiminin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hala anlayamadığı ortadadır. Harekata zarar veren bu açıklamadan dönmeye davet ediyoruz."

Konuşmanın sonunda basın açıklamasına katılan avukatlar, alkışlarla İzmir Barosunu protesto ederek yönetim kurulunu istifaya davet etti.

Türkiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:10 Kaynak: AA
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