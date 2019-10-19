Son Dakika Haberleri: Cumhuriyetçi kadınlardan Pelosi'ye "azil" protestosu
Son Dakika Güncel Cumhuriyetçi kadınlardan Pelosi'ye 'azil' protestosu

Cumhuriyetçi kadınlardan Pelosi'ye "azil" protestosu

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasını protesto eden Cumhuriyetçi kadınların Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin ofisi önündeki eylemi kamuoyunda dikkat çekmeye devam ediyor.

Cumhuriyetçi kadınlardan Pelosi'ye

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasını protesto eden Cumhuriyetçi kadınların Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin ofisi önündeki eylemi kamuoyunda dikkat çekmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından "Darbeyi Durdur" etiketiyle yaptığı paylaşımda, kendisine yönelik azil soruşturmasını protesto eden Cumhuriyetçilere destek verdi.

Cumhuriyetçi kadınların öncülüğünde yürütülen eylemlere destek veren Trump, destekçilerinin, Demokrat Meclis Başkanı Pelosi'nin ofisi önünde yaptıkları protestoyu da Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımda, Pelosi'nin ofisi önünde toplanan ve üzerlerinde Trump'a destek ve "Darbeyi Durdur" mesajlarının yer aldığı kıyafetler bulunan kadınların protestosu kameralara yansıyor.

Trump ayrıca Demokrat vekillerin, Cumhuriyetçi bazı vekilleri azil soruşturması oturumlarına almamasını da "Kongrede bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır." şeklindeki paylaşımıyla eleştirdi.

ABD Kongresinde önceki gün toplanan Trump destekçisi çok sayıda kadın, başta Pelosi olmak üzere birçok Cumhuriyetçi senatör ve vekilin odalarının önünde eylemler yapmıştı.

Demokratlar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Trump'ın, rakibi Joe Biden'ın oğluyla ilgili bir soruşturma için bu ülkeye baskı yaptığı ve Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımları askıya aldığı gerekçesiyle azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise bu ülkeye baskı yapmadığını ve askeri yardımı daha önce askıya aldığını belirterek ortada bir yasa ihlali olmadığını savunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Nancy Pelosi, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:42 Kaynak: AA
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