Cumhuriyetçi Kongre liderinden Biden'a Venezuela ve İran tepkisi - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, Biden yönetiminin Rusya'dan petrol almayı kesip Venezuela ve İran'a yönelmesinin yanlış bir politika olduğunu savundu.

Cumhuriyetçi Kongre lideri, Amerikan CNBC kanalına konuşan McCarthy, Biden yönetiminin enerji politikalarını eleştirdi.

McCarthy, ABD'nin Rusya'dan petrol almayı kesip Venezuela ve İran gibi ülkelerden almaya çalışmasının yanlış olduğunu, bunun yerine ABD'nin üretimle bu açığını kapatması gerektiğini ifade etti.

McCarthy, "Neden Putin'e sağladığınız milyarlarca doları alıp bir başka diktatöre veriyorsunuz?" yorumunu yapan McCarthy, İran ve Venezuela'nın "terörü destekleyen ülkeler" olduğunu savundu.

Öte yandan Cumhuriyetçi Florida Senatörü Marco Rubio da ABD'nin Venezuela ve İran gibi ülkelerden petrol almaya çalışmak yerine daha fazla petrol üretmesi gerektiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken ABD yönetimi, Rusya'dan tüm enerji ürünlerinin ithalatını yasaklamış, bu kararın ardından ülkede benzin fiyatları tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.