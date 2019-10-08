Son Dakika Haberleri: Cumhuriyetçi Senato Lideri McConnell'dan Trump'a "çekilme" tepkisi
Son Dakika Güncel Cumhuriyetçi Senato Lideri McConnell'dan Trump'a 'çekilme' tepkisi

Cumhuriyetçi Senato Lideri McConnell'dan Trump'a "çekilme" tepkisi

9 dakika önce

Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, "ABD Başkanı (Donald) Trump'a, DEAŞ ile mücadelenin devamlılığı ve NATO müttefikimiz Türkiye ile Suriyeli yerel ortaklarımız (YPG/PKK) arasında çatışmayı önlemek için Amerikan liderliğini kullanmaya çağırıyorum.

Cumhuriyetçi Senato Lideri McConnell'dan Trump'a

Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, "ABD Başkanı (Donald) Trump'a, DEAŞ ile mücadelenin devamlılığı ve NATO müttefikimiz Türkiye ile Suriyeli yerel ortaklarımız (YPG/PKK) arasında çatışmayı önlemek için Amerikan liderliğini kullanmaya çağırıyorum." dedi.

McConnell, kendine ait internet sitesinden açıklamaya yayımlayarak, Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik muhtemel bir terör operasyonu için "bölgeden çekileceğini" duyurmasına tepki gösterdi.

ABD'nin Suriye'den çekilmesinin sadece Rusya, İran ve Beşşar Esed rejimine yarayacağını ileri süren McConnell, bu hamlenin DEAŞ terör örgütünün de tekrar canlanmasına sebep olabileceğini savundu.

McConnell şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı (Donald) Trump'a, DEAŞ ile mücadelenin devamlılığı ve NATO müttefikimiz Türkiye ile Suriyeli yerel ortaklarımız (YPG/PKK) arasında çatışmayı önlemek için Amerikan liderliğini kullanmaya çağırıyorum. Türkiye ile Suriye'deki ortaklarımız arasındaki yeni çatışmalar, Türkiye'nin ABD ile olan bağlarına zarar verecek ve Türkiye'nin dünya sahnesinde daha fazla tecrit edilme riskini artıracaktır. Obama yönetimi sırasında zor yoldan öğrendiğimiz gibi, Amerikan menfaatlerine en iyi şekilde hizmet etmek geri çekilmek ile değil Amerikan liderliğine uymakla sağlanır."

Graham'dan tehdit

Öte yandan, Trump'a yakınlığıyla bilinen diğer kıdemli Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise, Türkiye'nin muhtemel askeri operasyonunun bölgeyi ve ABD ulusal güvenliğini riske atacağını ileri sürdü.

Graham, Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yaparak askeri bir operasyon durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Türkiye'nin haklı güvenlik endişelerini gidermek adına Ankara ile çalışmayı denediğini savunan Graham, Türkiye tarafından Suriye'ye yapılacak askeri herhangi bir operasyonu ABD-Türkiye arasındaki çabalara yönelik "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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